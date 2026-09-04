Производство осетровых в Дагестане выросло почти на 18% за полгода

Объем выращивания осетровых видов рыб в Дагестане по итогам первого полугодия 2026 года увеличился на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За шесть месяцев в республике произвели 1,089 тыс. тонн такой продукции, сообщили РБК Кавказ в региональном комитете по рыбному хозяйству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В настоящее время в Дагестане работают 23 хозяйства, занимающиеся выращиванием осетровых. Среди крупнейших предприятий отрасли — ООО «Широкольский рыбокомбинат», ООО НПО «Брянский рыбоводный завод» и ООО «СК Аква».

Помимо осетровых, в республике развивают новые направления аквакультуры. В 2026 году в регионе начали выращивать клариевого (мраморного) сома. На акваферме «Каспийский берег» за первое полугодие произвели 203,2 тонны этой рыбы.

Ранее сообщалось, что в Дагестане также увеличились объемы производства форели. За первые шесть месяцев 2026 года хозяйства республики вырастили 1,49 тыс. тонн форели — в полтора раза больше, чем годом ранее. Рост показателей связывают с расширением числа хозяйств и увеличением площадей прудов.

Валерий Климов