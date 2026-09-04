Пермская сеть АЗС снизила лимиты на продажу бензина

Крупнейшая локальная сеть АЗС Пермского края «Нефтехимпром» сообщила клиентам о снижении лимита отпуска бензина. Как сообщается в официальном канале компании, теперь лимит составляет 40 л для одного покупателя, а не 80, как было ранее. Разрешается также отпуск бензина в канистру — не более 30 л в рамках общего лимита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

По данным на утро 4 сентября, на АЗС «Нефтехимпрома» бензин марки АИ-92 есть на трех заправках сети в Прикамье, стоимость его составляет 97 руб. за литр. АИ-95 присутствует на восьми заправках сети по цене 108 руб. за литр. Дизельное топливо есть на всех заправках сети.