В Ростовской области за сутки ликвидировали 47 пожаров

В Ростовской области за минувшие сутки спасатели потушили 47 пожаров, сообщили в региональном управлении МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Из общего числа возгораний 21 оказался техногенным, еще 26 случаев были связаны с горением мусора. В результате работы пожарно-спасательных подразделений из огня удалось спасти двух человек.

Кроме того, сотрудники МЧС пять раз выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий. В ходе этих работ помощь оказали еще двум людям.

Всего к реагированию привлекли 388 сотрудников экстренных служб и 97 единиц техники.

Валерий Климов