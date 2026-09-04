В Ростовской области за сутки ликвидировали 47 пожаров
В Ростовской области за минувшие сутки спасатели потушили 47 пожаров, сообщили в региональном управлении МЧС.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Из общего числа возгораний 21 оказался техногенным, еще 26 случаев были связаны с горением мусора. В результате работы пожарно-спасательных подразделений из огня удалось спасти двух человек.
Кроме того, сотрудники МЧС пять раз выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий. В ходе этих работ помощь оказали еще двум людям.
Всего к реагированию привлекли 388 сотрудников экстренных служб и 97 единиц техники.