Объем и число выданных ипотек в Курской области за год выросли примерно на треть

С января по июнь 2026-го в Курской области выдали почти 4 тыс. ипотечных кредитов, что на треть превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Совокупный объем жилищного кредитования вырос на 36% и превысил 16 млрд руб. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В июне объемы оформленной ипотеки достигли максимума с начала года, составив 3,1 млрд руб. В июле показатель снизился до 2,2 млрд руб. и вернулся к среднемесячным значениям периода. К началу августа средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в регионе (включая льготные сегменты) зафиксирована на уровне 8,5% годовых. Средний срок, на который куряне оформляют ипотеку, составляет порядка 25 лет.

Всплеск покупательской активности в июне в региональном отделении объясняют ажиотажем вокруг возможного изменения параметров льготных госпрограмм. Жители региона стремились зафиксировать заем по ставке 6% до анонсированных корректировок семейной ипотеки. Однако условия программы пока оставлены без изменений — льготная ставка 6% годовых сохраняется как минимум до 1 октября.

В июле стало известно, что Курская область лидирует в Черноземье по среднему размеру ипотечного кредита. С января по май 2026 года он составил 4,2 млн руб. Доля просроченной задолженности на начало лета достигла 0,7%. За пять месяцев число выдач увеличилось на 43% в сравнении с аналогичным периодом 2025-го, а число займов на 1 тыс. экономически активных граждан за год составило 14,3.

Кабира Гасанова