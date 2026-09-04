Курянину ужесточили приговор за донат экстремистской организации

Жителю Фатежского района Курской области 41-летнему Михаилу Уколову ужесточили приговор за финансирование «Фонда борьбы с коррупцией», который признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован. Курский облсуд удовлетворил требования прокуратуры и добавил к наказанию взыскание в доход государства 1 тыс. руб., что эквивалентно сумме доната фонду. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В остальной части приговор оставлен без изменения: за финансирование экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ, до восьми лет лишения свободы) Михаилу Уколову назначено 1,5 года принудительных работ в исправительном центре с удержанием 15% из зарплаты в доход государства и ограничение свободы на полгода. Также с Уколова взыскали 5 тыс. руб., что соответствует рыночной стоимости утраченного мобильного телефона, использовавшегося им в качестве средства совершения преступления.

Как установил суд, курянин, зная о статусе организации, в августе и в сентябре 2021 года сделал два перевода на ее счет в иностранном банке на 1 тыс. руб. в сумме. Свои действия он объяснил намерением переехать в США. Он считал, что переводы фонду будут способствовать получению разрешения на постоянное проживание в этой стране.

Первый приговор Уколову вынес Фатежский райсуд Курской области в июле 2026 года.

Прошлой осенью суд в Воронеже назначил местному жителю три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года за аналогичное преступление.

Алина Морозова