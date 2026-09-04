В Ростовской области за август объявили в розыск 125 пропавших человек

В Ростовской области за август волонтеры получили 125 заявок на поиск пропавших без вести людей. За три летних месяца в регионе поступило более 360 обращений, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Из числа пропавших в августе волонтерам удалось найти живыми 66 человек. Еще четверых обнаружили погибшими. Поиски восьми человек продолжаются — добровольцы распространяют ориентировки и проверяют поступающую информацию.

Всего за лето в донском регионе зарегистрировали 363 заявки о пропавших. В июне волонтеры получили 113 обращений, в июле — 125. Как отмечают в «ЛизаАлерт», в теплый период число таких случаев традиционно увеличивается: люди чаще отправляются в лес, выезжают в другие города, уходят в гости или теряются во время поездок.

Среди пропавших — люди разных возрастов, включая подростков и пожилых жителей. Одним из последних резонансных случаев стали поиски 65-летнего жителя Белой Калитвы Дмитрия Джикидзе, который в конце августа уехал из дома на автомобиле и перестал выходить на связь. Спустя несколько дней мужчину и машину обнаружили. По предварительным данным, во время поездки у него случился инфаркт, после чего автомобиль съехал в кювет.

Валерий Климов