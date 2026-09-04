Жители Дона могут получить более 77 тыс. рублей по соцконтракту для поиска работы

Жители Ростовской области с доходом ниже прожиточного минимума могут оформить социальный контракт для поиска работы и получить финансовую поддержку от государства. Выплаты по такому соглашению в 2026 году могут превысить 77,5 тыс. рублей, сообщили в региональном министерстве труда и социального развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

Заключить соцконтракт могут, в том числе, выпускники образовательных учреждений, семьи и одиноко проживающие граждане, чей среднедушевой доход ниже установленного уровня. В 2026 году прожиточный минимум в Ростовской области составляет 17 803 рубля.

После заключения соглашения гражданин обязуется искать работу и выполнять предусмотренные программой мероприятия. Срок действия социального контракта на трудоустройство составляет от трех до девяти месяцев.

За этот период получатель может получать выплаты почти по 19,5 тыс. рублей в месяц. Кроме того, если для трудоустройства требуется обучение или дополнительная профессиональная подготовка, предусмотрена отдельная компенсация до 30 тыс. рублей.

Программа направлена на поддержку граждан, которые находятся в сложной финансовой ситуации, и помогает им повысить возможности для выхода на рынок труда.

Валерий Климов