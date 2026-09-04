Каждая третья компания Ростова следит за резюме своих сотрудников в интернете

Около 37% работодателей в Ростове-на-Дону отслеживают появление резюме своих действующих сотрудников на сайтах поиска работы. Такие данные получили аналитики SuperJob по итогам опроса представителей компаний города.

При этом 27% работодателей занимаются таким мониторингом давно, еще 10% начали отслеживать резюме сотрудников недавно. Более половины компаний — 57% — не проверяют, размещают ли их работники информацию о поиске новой работы.

Как отмечают в SuperJob, чаще всего работодатели следят за резюме специалистов, уход которых может существенно повлиять на работу компании. Речь идет прежде всего о ключевых сотрудниках и дефицитных профессионалах.

Наибольшую активность в этом направлении демонстрируют IT-компании: среди них резюме сотрудников отслеживают 59% работодателей. В сфере продаж такой практикой пользуются 52% компаний, в банковском и финансовом секторе — 42%. Среди промышленных предприятий мониторинг проводят 41% работодателей, в строительной отрасли — 39%.

Эксперты отмечают, что для большинства компаний проверка резюме сотрудников остается не инструментом массового контроля, а способом заранее выявлять риски ухода наиболее ценных специалистов и принимать меры по их удержанию.

Валерий Климов