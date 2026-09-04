Жителя Кубани арестовали по делу о двойном убийстве в Кузбассе в 90-е

Суд в Кемеровской области арестовал на два месяца 52-летнего жителя Краснодарского края, обвиняемого в убийстве двух девушек, совершенном еще в 1994 году. По версии следствия, мужчина вместе со знакомым привел потерпевших на отвалы разреза «Бачатский» в Белове, где задушил их бельевой веревкой. Одна из погибших была несовершеннолетней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Как сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области, фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 2 ноября 2026 года. Уголовное дело расследуется по п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ об убийстве двух лиц группой лиц по предварительному сговору.

Расследование убийства возобновили в рамках работы Следственного комитета по раскрытию преступлений прошлых лет. Следователи и криминалисты повторно изучили материалы дела 32-летней давности, провели дополнительные допросы свидетелей и исследовали собранные ранее доказательства. Это позволило установить личности предполагаемых участников преступления. Один из них к настоящему времени умер.

Второго подозреваемого, проживавшего в Краснодарском крае, нашли на Кубани и этапировали в Кемеровскую область. 2 сентября он был задержан. На месте преступления мужчина дал признательные показания и подробно рассказал следователям об обстоятельствах убийства, продемонстрировав, как оно было совершено.

Вячеслав Рыжков