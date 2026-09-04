В Ростове проверили готовность теплоснабжающих организаций к зиме

В Ростове-на-Дону продолжается подготовка коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону. На планерном совещании директор департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Алексей Мноян доложил о текущем состоянии подготовки города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Глава города поручил отдельно контролировать восстановление горячего водоснабжения в домах, где жители ранее сообщили об отсутствии горячей воды. По его словам, обращения ростовчан должны быть отработаны в приоритетном порядке.

В рамках подготовки к зиме городская комиссия совместно с Ростехнадзором проверила готовность 15 из 19 теплоснабжающих организаций. В частности, АО «Теплокоммунэнерго» подготовило 147 из 156 котельных — 94,2% объектов.

ООО «Ростовские тепловые сети» и ООО «Лукойл-Ростовэнерго» завершили три этапа регламентных работ на трех районных котельных и Ростовской ТЭЦ-2. Сейчас предприятия проводят заключительный этап испытаний тепловых сетей, в ходе которого проверяется надежность оборудования и качество выполненных работ во всех районах города.

Отдельное внимание будет уделено устранению замечаний Ростехнадзора. Кроме того, в числе ключевых задач остается утверждение обновленной схемы теплоснабжения Ростова в Минэнерго России. Ее актуализация необходима для получения городом паспорта готовности к отопительному сезону.

Валерий Климов