Жителя Анапы будут судить по делу о подготовке к вступлению в террористическую организацию

Прокуратура Краснодарского края направила в Южный окружной военный суд уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Анапы. Он обвиняется в приготовлении к участию в деятельности террористической организации, государственной измене и несообщении о готовящемся преступлении, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Обвинительное заключение утвердил заместитель прокурора Краснодарского края Игорь Бондар. По версии следствия, с 1 августа по 6 ноября 2025 года обвиняемый, находясь в Анапе, через интернет заполнил анкету для вступления в террористическую организацию.

Как полагает следствие, в переписке с ее представителем молодой человек получил указание найти средства для выезда за границу. Там его кандидатуру должны были рассмотреть для возможного участия в боевых действиях в составе организации. Кроме того, с 5 сентября по 5 ноября 2025 года обвиняемый, по данным следствия, не сообщил властям о готовящемся террористическом акте.

Еще один эпизод, согласно материалам дела, связан с передачей сведений украинским спецслужбам. С 22 октября по 5 ноября 2025 года обвиняемый, как утверждает следствие, по собственной инициативе собирал и передавал информацию о расположении средств противовоздушной обороны.

Деятельность обвиняемого пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Предварительное расследование проводил следственный отдел регионального управления ФСБ.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, ст. 205.6 УК РФ, ст. 275 УК РФ и ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ. Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Анна Гречко