Анапчанина будут судить за попытку вступить в террористическую организацию и госизмену

Заместитель прокурора Краснодарского края Игорь Бондар утвердил обвинительное заключение в отношении 20-летнего жителя Анапы. Молодой человек обвиняется в приготовлении к участию в террористической организации, несообщении о готовящемся теракте и государственной измене. Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, в период с 1 августа по 6 ноября 2025 года анапчанин в интернете заполнил анкету на вступление в террористическую организацию. В ходе переписки с ее представителем он получил указание найти средства для выезда за границу, где его кандидатуру должны были рассмотреть для участия в боевых действиях. Кроме того, с 5 сентября по 5 ноября 2025 года он не сообщил в органы власти о готовящемся теракте. Также в период с 22 октября по 5 ноября 2025 года обвиняемый инициативно собрал и передал представителям украинских спецслужб сведения о месторасположении объектов ПВО.

Преступная деятельность жителя Анапы была пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Предварительное расследование проводилось следственным отделом УФСБ.

Молодому человеку инкриминируются: ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической), ст. 205.6 УК РФ (несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице, которое по достоверно известным сведениям готовило преступление, предусмотренное ст. 205 УК РФ), ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к государственной измене).

Алина Зорина