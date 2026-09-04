Беспилотная опасность объявлена в 11 округах Ставрополья и двух городах

В Ставропольском крае объявили беспилотную опасность. Ограничения введены в Андроповском, Апанасенковском, Грачевском, Изобильненском, Ипатовском, Кочубеевском, Красногвардейском, Новоалександровском, Петровском, Труновском и Шпаковском округах, а также в Ставрополе и Невинномысске.

О введении режима сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Жителей призвали следить за официальными сообщениями и соблюдать меры безопасности. В случае необходимости получить помощь можно по единому номеру экстренных служб 112.

Валерий Климов