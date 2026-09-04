В Новороссийске открыли антитеррористический «Бункер»

В Новороссийске заработала квест-комната, посвященная профилактике терроризма и безопасному поведению. Как сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко, проект ориентирован на молодежь от 14 до 30 лет и призван в игровой форме научить распознавать угрозы и принимать решения в критических ситуациях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

По словам господина Кравченко, «Бункер» стал продолжением антинаркотического квеста «Не будь как Дуня», запущенного в городе два года назад. Идею и сценарий нового проекта разработала молодежь, предприниматели помогли с технической реализацией.

Пространство позиционируется не столько как развлекательный квест, сколько как интерактивный тренажер по безопасности. Участникам предлагают отработать навыки поведения в потенциально опасных ситуациях.

Проект также представили на краевом молодежном антитеррористическом форуме, который накануне прошел в Краснодаре. Новороссийская делегация рассказала о работе «Молодежного» и «Онлайн-патруля», центра «Моя семья», взаимодействии с НКО и лекторами общества «Знание».

Отдельно на форуме обсудили добровольческое движение и участие волонтеров в обеспечении безопасности города. По словам главы Новороссийска, практики муниципалитета могут быть использованы в других городах Краснодарского края.

Анна Гречко