Несколько медведей застрелили в Хакасии за сутки

Число застреленных за последнее время медведей в Республике Хакасия достигло 36. Почти половину из них охотники добыли в окрестностях города Абазы, сообщило 4 сентября министерство природных ресурсов и экологии региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

«За сутки охотники были вынуждены обезвредить еще несколько опасных особей в районе Абазы, в Таштыпском и Ширинском районах, где хищник представлял угрозу жизни и здоровью людей»,— уточнили в министерстве.

Как писал «Ъ-Сибирь», 2 сентября в Абазе ввели режим повышенной готовности. Патрулированием в городе занимаются сотрудники городских служб, полицейские, бойцы Росгвардии и добровольцы-охотники. При этом используются беспилотники.

Валерий Лавский