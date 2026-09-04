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Несколько медведей застрелили в Хакасии за сутки

Число застреленных за последнее время медведей в Республике Хакасия достигло 36. Почти половину из них охотники добыли в окрестностях города Абазы, сообщило 4 сентября министерство природных ресурсов и экологии региона.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

«За сутки охотники были вынуждены обезвредить еще несколько опасных особей в районе Абазы, в Таштыпском и Ширинском районах, где хищник представлял угрозу жизни и здоровью людей»,— уточнили в министерстве.

Как писал «Ъ-Сибирь», 2 сентября в Абазе ввели режим повышенной готовности. Патрулированием в городе занимаются сотрудники городских служб, полицейские, бойцы Росгвардии и добровольцы-охотники. При этом используются беспилотники.

Валерий Лавский

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