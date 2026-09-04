В аэропортах Краснодара и Геленджика сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Краснодара и Геленджика отменены. Об этом сообщает Росавиация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников / Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников / Коммерсантъ

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют пассажиров по контактам, указанным в бронировании.

Пресс-служба аэропорта Краснодара напоминает гражданам, что следить за актуальной информацией о своем полете можно в сообщениях авиакомпаний, которые приходят по контактам, указанным в бронировании, на онлайн-табло, табло в залах обслуживания, а также слушать аудиооповещения в терминалах аэропорта.

Ограничения на полеты продолжают действовать в аэропорту Сочи. На фоне изменений в расписании пассажиров просят не приезжать в аэропорт заранее, если вылет их рейса не подтвержден. Сейчас авиакомпании корректируют расписание полетов в связи с мерами по обеспечению безопасности. Пассажиров предупредили о возможных переносах, отменах и объединении рейсов.

Ранее сообщалось, что в Сочи и на федеральной территории «Сириус» ночью отражали массированную атаку беспилотников. Обломки БПЛА обнаружены по нескольким адресам. Пострадавших нет. Повреждено остекление нескольких жилых домов и зданий, на территории нефтебазы произошло возгорание.

Алина Зорина