Аэропорт Сочи продолжает работать в условиях ограничений

В периметре воздушного пространства аэропорта Сочи продолжают действовать временные ограничения. На фоне изменений в расписании пассажиров просят не приезжать в аэропорт заранее, если статус их рейса не подтвержден. Авиакомпании будут корректировать расписание в связи с мерами по обеспечению безопасности полетов. Возможны переносы, отмены и объединение рейсов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / aeroaer Фото: https: / t.me / aeroaer

В аэропорту усилили работу справочно-информационной службы и колл-центра. Сотрудники аэропорта и авиакомпаний информируют пассажиров и оказывают им необходимую поддержку. В терминале установили 300 дополнительных мест для сидения и разместили 200 карематов для отдыха. Также добавили два кулера с питьевой водой и организовали дополнительное помещение для пассажиров с детьми старше семи лет.

Пассажирам рекомендуют перед выездом уточнять статус рейса у авиакомпании. Информация об изменениях также доступна через аудиообъявления в терминале, электронные табло и информационные экраны, а также на официальных сайтах аэропорта Сочи и авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что из-за введенных ограничений в работе международного аэропорта Сочи задерживаются рейсы, а некоторые воздушные суда направили на запасные аэродромы. Южная транспортная прокуратура взяла под контроль соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов.

Транспортные прокуроры проверяют оказание пассажирам услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. В аэропорту также организовали мобильные приемные для пассажиров. При нарушении законодательства они могут обратиться к дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры по телефону 8-919-899-87-33.

Мария Удовик