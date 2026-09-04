Пассажиров просят не приезжать в аэропорт Сочи заранее, если вылет рейса не подтвержден

В международном аэропорту Сочи продолжают действовать временные ограничения в воздушном пространстве. На фоне изменений в расписании пассажиров попросили не приезжать в аэропорт заранее, если вылет их рейса не подтвержден.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В аэропорту усилили работу справочно-информационной службы и колл-центра. Сотрудники авиагавани и представители перевозчиков информируют пассажиров и оказывают им необходимую помощь в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил.

В терминале дополнительно установили 300 мест для сидения и 200 карематов для отдыха, появились два кулера с питьевой водой. Для пассажиров с детьми старше семи лет организовали дополнительное помещение.

Авиакомпании корректируют расписание в связи с мерами по обеспечению безопасности полетов. В аэропорту предупредили о возможных переносах, отменах и объединении рейсов.

Пассажирам рекомендуют перед выездом уточнять статус своего рейса у авиакомпании и следить за информацией на электронных табло, информационных экранах и в аудиообъявлениях терминала. Актуальные данные также публикуются на официальных ресурсах аэропорта и перевозчиков.

Вячеслав Рыжков