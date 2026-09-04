В Ульяновске 10 членов ОПГ не смогли добиться изменения приговора по делу о хищении 3,5 млн рублей у автостраховщиков

Ульяновский областной суд оставил без изменения приговор в отношении 10 жителей Ульяновской области. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (покушение на хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой), ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (покушение на хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

По информации ведомства, 40-летний Евгений Жихарев создал преступную группу, члены которой приобретали дорогостоящие автомобили и инсценировали ДТП. После этого они организовывали оформление соответствующих документов, получали выплаты вследствие якобы наступления страховых случаев.

С марта 2020 года по августа 2023 года Российскому союзу автостраховщиков был причинен ущерб на сумму более 3,5 млн руб.

Суд приговорил Евгения жихарева к 4 годам и шести месяцам колонии общего режима. Остальные члены ОПГ осуждены к лишению свободы на сроки от 1 года 8 месяцев до 2,5 лет колонии строгого режима, 360 часам обязательных работ, штрафам в размере от 100 тыс. до 250 тыс. руб.

Суд также определил взыскать с указанных лиц причиненный их преступными действиями ущерб. Приговор вступил в законную силу.

Руфия Кутляева