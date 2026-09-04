Прокуратура взяла под контроль работу с пассажирами задержанных рейсов в аэропорту Сочи
В связи с введенными ограничениями в работе международного аэропорта Сочи задерживаются рейсы. Некоторые воздушные суда направили на запасные аэродромы. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Транспортные прокуроры проводят мониторинг оказания пассажирам услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. Также в аэропорту организовали мобильные приемные для пассажиров.
При нарушении законодательства пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры по телефону 8-919-899-87-33.
Ранее сообщалось, что ночью в Сочи и на федеральной территории «Сириус» обнаружили обломки беспилотников по нескольким адресам. Пострадавших нет. Обломки повредили остекление нескольких жилых домов и зданий, в отдельных случаях произошли возгорания, которые оперативно ликвидировали.
Также возгорание произошло на территории нефтебазы. На местах обнаружения обломков продолжают работать оперативные и специальные службы. Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что жертв удалось избежать. Он призвал не снимать и не публиковать фотографии и видео последствий атаки, мест обнаружения обломков, средств отражения атаки и работы оперативных и специальных служб.