Прокуратура взяла под контроль работу с пассажирами задержанных рейсов в аэропорту Сочи

В связи с введенными ограничениями в работе международного аэропорта Сочи задерживаются рейсы. Некоторые воздушные суда направили на запасные аэродромы. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Транспортные прокуроры проводят мониторинг оказания пассажирам услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. Также в аэропорту организовали мобильные приемные для пассажиров.

При нарушении законодательства пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры по телефону 8-919-899-87-33.

Ранее сообщалось, что ночью в Сочи и на федеральной территории «Сириус» обнаружили обломки беспилотников по нескольким адресам. Пострадавших нет. Обломки повредили остекление нескольких жилых домов и зданий, в отдельных случаях произошли возгорания, которые оперативно ликвидировали.

Также возгорание произошло на территории нефтебазы. На местах обнаружения обломков продолжают работать оперативные и специальные службы. Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что жертв удалось избежать. Он призвал не снимать и не публиковать фотографии и видео последствий атаки, мест обнаружения обломков, средств отражения атаки и работы оперативных и специальных служб.

Мария Удовик