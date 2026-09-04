Инвестиции в производство стройматериалов на Ставрополье выросли в 2,5 раза

В январе—июне 2026 года на Ставрополье рост инвестиций в основной капитал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован в шести видах экономической деятельности. Наиболее существенно показатель увеличился в производстве прочей неметаллической минеральной продукции — в 2,5 раза. Такие данные приводятся в оперативной информации Северо-Кавказстата о распределении инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности, с которой ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В производство прочей неметаллической минеральной продукции за первое полугодие было направлено 2,15 млрд руб. В аналогичном периоде 2025 года — 770,2 млн руб. При этом Северо-Кавказстат фиксирует индекс физического объема инвестиций в 2,5 раза. В эту категорию, в частности, входит производство строительных материалов.

Еще один заметный рост пришелся на водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизации отходов и ликвидацию загрязнений. Инвестиции в основной капитал здесь составили 2,87 млрд руб. против 1,45 млрд руб. годом ранее, а индекс физического объема — в 1,8 раза.

В сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство направлено 8,35 млрд руб. инвестиций. Индекс физического объема составил 109,2%, то есть был выше прошлогоднего уровня на 9,2%. Для сравнения, за январь—июнь 2025 года инвестиции в эту сферу составляли 7,41 млрд руб., а индекс годом ранее был 81,4% к уровню 2024 года.

В государственное управление, обеспечение военной безопасности и социальное обеспечение инвестиции составили 4,21 млрд руб., индекс физического объема — 106,2%. Таким образом, по этому показателю объем вложений оказался на 6,2% выше уровня января—июня 2025 года. Годом ранее инвестиции в эту сферу составляли 2,21 млрд руб.

Практически без изменения оказался показатель в деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. Инвестиции составили 1,53 млрд руб., а индекс физического объема достиг 100,8%, то есть оказался на 0,8% выше прошлогоднего уровня. В январе—июне 2025 года в эту сферу было направлено 1,23 млрд руб.

Наконец, рост зафиксирован в предоставлении прочих видов услуг. Инвестиции составили 19,8 млн руб., а индекс физического объема указан как в 3,8 раза. При этом абсолютный объем вложений в этой сфере остается небольшим: годом ранее он составлял всего 3,8 млн руб.

Таким образом, среди отраслей с ростом инвестиций наиболее заметная динамика пришлась на производство прочей неметаллической минеральной продукции — в 2,5 раза, предоставление прочих услуг — в 3,8 раза, а также водоснабжение и утилизацию отходов — в 1,8 раза. Более умеренный рост показали сельское хозяйство (+9,2% по индексу физического объема), государственное управление (+6,2%) и культура, спорт и досуг (+0,8%).

Валерий Климов