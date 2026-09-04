Убытки обрабатывающих производств Ставрополья выросли в 4,1 раза

В январе—июне 2026 года крупнейший рост убытков среди отраслей экономики Ставропольского края зафиксирован в обрабатывающих производствах. Убытки организаций отрасли составили 15,42 млрд руб., увеличившись в 4,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводятся в материале Северо-Кавказстата, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ». В статистике учитываются организации без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При этом прибыль обрабатывающих предприятий составила 12,94 млрд руб., что соответствует 58% от уровня января—июня 2025 года. В результате сальдированный финансовый результат отрасли сложился отрицательным — минус 2,48 млрд руб.

На втором месте по росту убытков оказалась профессиональная, научная и техническая деятельность. Убытки организаций этой сферы достигли 952 млн руб., увеличившись в 3,1 раза. Прибыль отрасли составила 82,9 млн руб., или 39,5% от уровня годом ранее. Сальдированный финансовый результат оказался отрицательным — минус 869,1 млн руб.

Третье место заняла деятельность в области здравоохранения и социальных услуг. Убытки организаций отрасли составили 621,6 млн руб., увеличившись в 2,5 раза. При этом отрасль сохранила положительный финансовый результат: прибыль составила 4,99 млрд руб., а сальдо прибылей и убытков — 4,37 млрд руб.

В образовании убытки выросли в 2,9 раза — до 40 млн руб. При этом отрасль получила положительный финансовый результат в размере 159,1 млн руб., а прибыль организаций составила 199,1 млн руб., увеличившись в 4,2 раза.

В предоставлении прочих видов услуг объем убытков вырос в 1,7 раза и составил 36,2 млн руб. Сальдированный финансовый результат отрасли оказался отрицательным — минус 3,2 млн руб.

В деятельности по операциям с недвижимым имуществом убытки также выросли в 1,7 раза. При этом точный объем убытка в таблице не раскрывается, а сальдированный финансовый результат отрасли остался положительным — 476,9 млн руб.

В деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений убытки увеличились в 1,8 раза. При этом итоговый финансовый результат отрасли остался положительным — 1,9 млн руб.

В энергетике убытки составили 7,11 млрд руб., что соответствует 132,4% от уровня прошлого года, то есть росту на 32,4%. Одновременно прибыль организаций отрасли выросла до 6,02 млрд руб., или 117,4% от уровня января—июня 2025 года. Сальдированный финансовый результат сектора составил минус 1,09 млрд руб.

В сельском хозяйстве объем убытков практически не изменился: 4,01 млрд руб., или 100,4% от уровня прошлого года. При этом отрасль сохранила положительное сальдо — 5,72 млрд руб. за счет прибыли в размере 9,73 млрд руб.

В ряде отраслей убытки, напротив, снизились. В строительстве они составили 558,4 млн руб., или 79% от прошлогоднего уровня. В торговле — 836,8 млн руб. (81,4%), в транспортировке и хранении — 599 млн руб. (87,4%).

Валерий Климов