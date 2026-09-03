Главные новости за 3 сентября. Кавказ

В январе—июне 2026 года сальдированный финансовый результат организаций Ставропольского края составил 18,63 млрд руб., или 43,4% от уровня аналогичного периода прошлого года. Это соответствует снижению на 56,6%. Такие данные приводятся в материалах Северо-Кавказстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».Совокупная прибыль организаций за первое полугодие составила 50,33 млрд руб., или 81,3% от показателя января—июня 2025 года. Одновременно совокупный убыток достиг 31,70 млрд руб., увеличившись в 1,7 раза.

В январе—июне 2026 года на Ставрополье сократился объем инвестиций в основной капитал в ряде видов экономической деятельности. Наиболее низкий индекс физического объема зафиксирован в административной деятельности и сопутствующих дополнительных услугах — 9,4% к уровню аналогичного периода 2025 года. На административную деятельность и сопутствующие услуги за полугодие пришлось 110,8 млн руб. инвестиций, или 0,2% их общего объема против 1,7% годом ранее. Инвестиции в гостиницы и предприятия общественного питания составили 11,7 млн руб., индекс физического объема — 22,1%.

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в Ставропольском крае в июле 2026 года, составил 15,43 млрд руб., что на 50,5% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Индекс физического объема строительных работ составил 49,5% к июлю 2025 года. Для сравнения, в июле 2025 года в крае было выполнено строительных работ на 31,34 млрд руб. Таким образом, в годовом сопоставлении объем работ сократился на 15,91 млрд руб.

В Ставропольском крае зафиксировали несущественный рост цен на бензин. Об этом сообщили в Северо-Кавказстате.В период с 25 по 31 августа средняя стоимость 1 литра бензина в регионе составила 82 руб., увеличившись на 0,17 % относительно показателя предыдущей недели.

В Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии обнаружили телефоны двух сестер и их брата, пропавших вечером 25 августа. Сами молодые люди пока не найдены, поисковая операция продолжается. Речь идет об Айшат Чомаевой 2002 года рождения, Аминат Чомаевой 2003 года рождения и Рамазане Чомаеве 2005 года рождения. По данным полиции, все трое ушли из дома в неизвестном направлении и с тех пор не выходили на связь.