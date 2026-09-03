«Ахмат» разгромно проиграл «Динамо» в Кубке России

Московское «Динамо» обыграло грозненский «Ахмат» со счетом 3:0 в третьем туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Матч прошел 3 сентября на московской ВТБ Арене.

Хозяева открыли счет перед перерывом: на 43-й минуте отличился Иван Сергеев. После этого преимущество «Динамо» увеличили вышедшие на замену Ярослав Гладышев и Константин Тюкавин — Гладышев забил на 53-й минуте, Тюкавин установил окончательный счет на 79-й.

После трех туров «Динамо» набрало шесть очков и занимает второе место в группе B, уступая два очка лидирующему «Краснодару». «Ахмат» с тремя очками идет третьим, у занимающего последнее место «Факела» одно очко.

Валерий Климов