Главные новости за 3 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Над территорией Севастополя ночью ликвидировали три беспилотника.

Всего над территорией Республики Крым, акваторией Черного моря и несколькими регионами России ночью ликвидировали 416 беспилотников.

К концу июня 2026 года в Крыму и Севастополе было аннулировано около 1 млн поездок, забронированных через туроператоров, агрегаторы и напрямую в объектах размещения.

В бархатный сезон 2026 года курорты Краснодарского края планируют принять около 2–2,5 млн туристов.

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина России, завербованного Главным управлением разведки Украины. По заданию украинской спецслужбы он готовил теракт в одном из медицинских учреждений Минобороны РФ в Симферополе.

Арбитражный суд Краснодарского края обязал бывшего директора Армавирского завода газового оборудования Ивана Булгакова выплатить в рамках субсидиарной ответственности сумму более 1,53 млрд руб. по долгам обанкротившегося предприятия.

В Краснодарском крае на подготовку систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду 2026/2027 годов выделено более 6 млрд руб.

Краснодарское УФАС возбудило дела в отношении ООО «Кедр», работающего под брендом «Атан», из-за нарушения антимонопольного законодательства при реализации автомобильного топлива.

Николай Чернушкин назначен руководителем государственной жилищной инспекции Краснодарского края.

Оборот предприятий потребительской сферы Краснодарского края по итогам января—июля 2026 года достиг 3,9 трлн руб.

Кубанские аграрии столкнулись с ухудшением условий сбыта зерна и масличных культур на фоне практически остановившегося экспорта.

Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил об уничтожении шести безэкипажных катеров противника у черноморского побережья.