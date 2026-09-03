Главные новости за 3 сентября: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

На рабочем завтраке президента России Владимира Путина и лидера Индонезии Прабово Субианто в рамках Восточного экономического форума подали ребрышки воронежского бычка с трюфельным пюре и грибами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Воронежской области не нашли подрядчика для обновления коммунальной сети: очередные торги на реконструкцию системы теплоснабжения в Лисках признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Стартовую цену контракта снижали на 19,5%: с 607,5 млн до 489,3 млн руб.

Арбитражный суд Белгородской области принял заявления от 24 потенциальных кредиторов на сумму 1,2 млрд руб. о вступлении в банкротство местного строителя линии обороны ООО «Еврострой» Эдгара Херимяна. Требования начали поступать с начала июня, когда в отношении предприятия ввели наблюдение.

В Курске Ленинский районный суд принял к производству иск артиста Павла Прилучного к местному индивидуальному предпринимателю Нине Лысых. Актер сериалов «Мажор» и «Закрытая школа» добивается запрета на коммерческое использование своего изображения, а также компенсации морального и материального вреда за проданный товар.

Во всех регионах Черноземья за неделю с 25 по 31 августа зафиксировано увеличение стоимости топлива. Наибольший прирост цены отмечен в Липецкой области — там топливо подорожало на 3,12 руб. за литр (+4,1%). Средняя цена достигла 78,56 руб.

В Орловской области в результате падения обломков сбитых БПЛА в Новосильском и Свердловском районах пострадали два человека. Были повреждены жилые дома, хозпостройки и личный автотранспорт.

В Тамбовской области предпринимается третья попытка реализовать активы национализированного местного оператора связи ООО «Ланта». Банк ПСБ выставил 100% долей тамбовской компании на торги посредством публичного предложения с начальной стоимостью 438,2 млн руб. Прием заявок пройдет с 3 по 9 сентября, а сами торги состоятся 11 сентября.

Кабира Гасанова