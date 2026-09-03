Более 60% научных и технических организаций Ставрополья оказались убыточными

В январе—июне 2026 года 61,5% организаций Ставропольского края, занятых профессиональной, научной и технической деятельностью, получили убыток. Такие данные приводятся в материалах Северо-Кавказстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ». В статистике не учитываются субъекты малого предпринимательства, банки, страховые организации и бюджетные учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Доля убыточных организаций в этой сфере за год выросла с 50% до 61,5%. Соответственно, доля прибыльных сократилась с 50% до 38,5%.

Совокупный финансовый результат профессиональной, научной и технической деятельности сложился отрицательным — минус 869,1 млн руб. При этом прибыль организаций составила 82,9 млн руб., или 39,5% от показателя за январь—июнь 2025 года. Убыток достиг 952 млн руб., увеличившись в 3,1 раза.

Для сравнения, в целом по организациям края сальдированный финансовый результат за первое полугодие составил 18,63 млрд руб., или 43,4% от уровня годом ранее. Прибыль достигла 50,33 млрд руб. (81,3%), убыток — 31,7 млрд руб. (в 1,7 раза больше прошлогоднего). Доля прибыльных организаций по краю составила 67,8%, убыточных — 32,2%.

При расчете темпов изменения финансового результата Северо-Кавказстат использует сопоставимый круг организаций и корректирует данные предыдущего периода с учетом изменений учетной политики, законодательства и других факторов.

Валерий Климов