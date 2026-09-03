Дело саратовского экс-министра сельского хозяйства Ивана Бабошкина передали в суд

Уголовное дело бывшего депутата Саратовской облдумы и экс-министра сельского хозяйства региона Ивана Бабошкина направлено в суд, сообщает «ОМ» со ссылкой на собственный источник. Чиновника, находящегося под домашним арестом, задержали в мае по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Бабошкин возглавлял Саратовский район с 2013 по 2021 гг

Фото: Саратовская областная Дума Иван Бабошкин возглавлял Саратовский район с 2013 по 2021 гг

Фото: Саратовская областная Дума

Следствие полагает, что в 2013–2021 годах Иван Бабошкин вместе с сотрудниками администрации Саратовского района незаконно передал в аренду 22 участка инвалидам, не имевшим права на внеочередное предоставление земли, без проведения торгов. Ущерб составил 12 млн руб.

По данным «Ъ», дело Бабошкина связано с делом экс-главы Гагаринского района Андрея Шеметова и его подчиненного Алексея Шабунина. Последние получили сроки за незаконную передачу 21 земельного участка на 20 лет ненадлежащим лицам без проведения торгов (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Согласно судебным актам, первый из вмененных Шеметову договоров аренды был заключен еще в 2018 году, когда администрацию возглавлял Иван Бабошкин.

Иван Бабошкин с 2000 года был избран депутатом Дергачевского районного совета. С 2008 года он возглавлял администрацию в Дергачевском районе Саратовской области. В 2012–2013 годах работал главой регионального министерства сельского хозяйства. С 2013 по 2021 год Бабошкин возглавлял Саратовский (ныне Гагаринский, — «Ъ») район области, который примыкает к областному центру. В 2022 году его избрали в областную думу от партии «Единая Россия». Там он возглавил комитет по аграрным вопросам. В 2024 году Иван Бабошкин стал главой Заводского района Саратова и ушел в отставку в апреле 2025 года.

Марина Окорокова