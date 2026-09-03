Главные новости за 3 сентября. Сочи

В бархатный сезон загрузка отелей в Сочи ожидается на уровне 70–75%, санаториев — до 90%, спрос остаётся высоким, хотя интерес со стороны жителей юга России снижается. Часть туристов перенесла поездки на осень, и, по оценке эксперта, сезон обещает быть загруженным.

В Сочи на расширенном планерном совещании обсудили подготовку к отопительному сезону. МУП «Сочитеплоэнерго» предстоит обеспечить готовность 1,8 тыс. многоквартирных домов, 125 образовательных и научных объектов, 38 учреждений культуры и 45 медучреждений, при этом из 20 теплоснабжающих организаций статус «готовы» получили только восемь, остальные устраняют замечания.

Температура воды в Черном море у Сочи снизилась до +26 градусов, но это связано с ветрами и течениями, а не с похолоданием, поэтому бархатный сезон продолжится весь сентябрь. В ближайшие дни днем ожидается +24…29 градусов, ночью — +18…23.

В сентябре загрузка отелей и санаториев Сочи сохраняется на уровне 76%, сейчас на курорте отдыхают около 170 тыс. человек. За последние две недели усилили контроль за порядком: составили 27 протоколов за навязывание такси и морских прогулок, провели 37 рейдов против нелегальных перевозок, задержав 65 автомобилей.

«Сочи» арендовал у ЦСКА 19-летнего вратаря Петра Андреянова до конца сезона-2026/27. Генеральный менеджер клуба Алексей Бабинцев отметил, что в Андреянове видят большой потенциал, аренда даст ему практику в КХЛ и поможет адаптироваться к взрослому хоккею. В прошлом сезоне вратарь выступал за «Красную Армию» в МХЛ (26 матчей, 91,9% отражённых бросков) и «Звезду» в ВХЛ (13 матчей, 91,8%), а также был выбран «Коламбусом» на драфте НХЛ под 20-м номером.

В Сочи усилили контроль за безопасностью 244 избирательных участков перед выборами депутатов Госдумы 18–20 сентября. Все участки получили паспорта безопасности, на стендах разместили схемы эвакуации и телефоны экстренных служб, а также адреса укрытий.