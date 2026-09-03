Главные новости за 3 сентября. Новороссийск

Один из 13 жителей Новороссийска, госпитализированных после массированной атаки беспилотников 12 августа, продолжает лечение в краевой клинической больнице №1 в Краснодаре. Пациент находится в тяжелом состоянии.

Жителям дома №18/1 на улице Сакко и Ванцетти в Новороссийске не придется оплачивать замену поврежденных в результате атаки БПЛА оконных блоков и стеклопакетов за свой счет. Расходы на восстановление общедомового имущества возьмет на себя управляющая организация АО «НУК».

В Новороссийске 34 жильца многоквартирного дома на улице Мефодиевской получили компенсационные выплаты после повреждений, полученных во время массированной атаки в ночь на 12 августа.

В Новороссийске с 23:00 3 сентября до 7:00 18 октября ограничат движение всех видов транспорта по улице Новороссийской Республики на участке от улицы Советов до улицы Губернского.

В Анапе подвели итоги электронного аукциона на закупку 101 автобуса для муниципальных маршрутов. Следующим этапом станет заключение договора с победителем торгов.

В детских здравницах Анапы с начала года оздоровились 70 тыс. детей из разных регионов России. Еще около 10 тыс. ребят планируют принять в рамках пятой осенней смены.