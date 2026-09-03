Предметы охраны утвердили для девяти памятников Краснодара

Для девяти объектов культурного наследия в историческом центре Краснодара утвердили предметы охраны. Речь идет о зданиях конца XIX — начала XX века, которые использовались в жилых и общественных целях. Документы фиксируют архитектурные и иные элементы памятников, подлежащие обязательному сохранению при проведении работ, передает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В числе объектов — дом на пересечении улиц Октябрьской и Советской, построенный в 1903 году в псевдорусском стиле. До революции в здании размещалось Кавказское отделение Крестьянского поземельного банка, выдававшего крестьянам долгосрочные ссуды на приобретение земли. При содействии учреждения на Кубани ежегодно земельные участки приобретали до 2,4 тыс. новых домохозяев. После 1917 года банк был упразднен, а здание впоследствии стало жилым.

Как отметил заместитель губернатора Краснодарского края Роман Лузинов, определение предмета охраны необходимо до начала работ на объектах культурного наследия, поскольку позволяет установить перечень подлинных элементов, которые нельзя изменять или утрачивать. По его словам, утверждение таких документов для исторических зданий должно способствовать сохранению их архитектурного облика.

Документы по девяти памятникам подготовили специализированные организации по заказу краевого управления государственной охраны объектов культурного наследия. Работа по определению и утверждению предметов охраны продолжается. С начала 2026 года соответствующие документы подготовлены более чем для 110 объектов, почти 90 из которых являются историческими зданиями.