«Рост наблюдается по всем каналам»

Количество посылок, отправляемых россиянами, растет год от года. В этих условиях особую ценность обретает не только умение справляться с нагрузкой, но и способность прогнозировать ее изменение. Как это происходит? Что делать, если прогнозы не оправдываются? Эти и другие вопросы Рамаз Чиаурели обсудил с руководителем департамента больших данных СДЭК Дмитрием Ширшаковым на полях Восточного экономического форума.





Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СДЭК Фото: Пресс-служба СДЭК

— Мы снова на Восточном экономическом форуме и продолжаем беседовать о разных направлениях бизнеса. Сегодня речь пойдет о логистике. И первый вопрос — амплитуда пиковой нагрузки. Как все это спрогнозировать? Причем сезонность тут не имеет никакого значения, поскольку в любой сезон нагрузка все равно высокая.

— Вы правы, что есть сезонность. Весной все просыпаются после зимних каникул, есть небольшой затишье летом, когда сезон отпусков, и, соответственно, чуть поспокойнее. Самая пиковая нагрузка приходится на сезон так называемых распродаж — это осень. Там День холостяка, распродажи на маркетплейсах, распродажи в интернет-магазинах. Все это завершается Новым годом, разумеется, когда те, кто хочет отправить подарки кому-то из своих близких либо презент себе любимому, начинают это делать. Поэтому пиковая нагрузка у нас растет и примерно доходит до Нового года. На новогодние каникулы, когда все уходят, там, соответственно, уже затишье.

— Зачем там нужны какие-то дополнительные сложные алгоритмы? Что они прогнозируют и что они просчитывают?

— Год от года все-таки меняется, поэтому нам нужно знать, как поведет себя спрос и предложение в этом году. Потому что год от года мы растем все-таки, и надо смотреть, как меняются не только показатели в целом, но и конкретные направления. Мы прогнозируем по каждому направлению, разумеется, самые крупные, и подсказываем нашей логистике, производственному департаменту, сколько примерно будет объемов, для того чтобы закупить транспорт, нанять людей, подготовить склады, сделать там разметку. То есть вот эти все производственные процессы основываются на прогнозах. Динамика сейчас растущая. И, собственно, сейчас даже по последним неделям мы уже видим сезонный рост: конец августа — просыпается деловая активность. Тем не менее мы анализируем не пять лет, а последние три года.

— Вот эти разработанные алгоритмы работают безотказно или же все-таки случаются сбои в прогнозировании? И если да, то тогда что вы делаете, как вы на это реагируете?

— В любом случае решение принимает человек, ответственность в любом случае на человеке. А наши прогнозы — это скорее рекомендательная система: подсказывает, где, скорее всего, будет рост, а человек уже принимает решение — нанять сотрудников или предпринять еще какие-то действия.

— Как меняются каналы, через которые к вам приходят заказы?

— Смотрите, тут надо понимать: у нас есть разные каналы появления заказов. Есть традиционный офлайн, когда нужно прийти в ПВЗ, принести коробку, создать заказ — коробка поехала. Есть второй канал — онлайн. Это телефоны, сайт, когда клиент создает заказы. Есть третий канал — это непосредственно интеграция с интернет-магазинами. Когда вы что-то покупаете в интернет-магазине, нажимаете кнопку «Доставить СДЭКом2 там же, в интернет-магазине, в этот момент интернет-магазин создает нам заказ. И сейчас в текущей ситуации мы видим небольшое перераспределение количества заказов из одного канала в другой, вот и все. Но тем не менее текущий рост наблюдается по всем каналам, как и «физики», C2C, так и B2C и B2B.

— Если абстрагироваться от внештатных ситуаций, в обычной ситуации вот эта амплитуда пиковой нагрузки и спада, как бы вы ее описали?

— Нет, скорее плавная. Мы смотрим по различным направлениям. Там, где большие потоки, скажем Москва— Санкт-Петербург, там, соответственно, волна большая. А там, где какие-то мелкие направления, где меньшее количество грузов, там, соответственно, могут быть какие-то выбросы.

— Видите ли вы, когда тот или иной регион, выражаясь сленговым языком, вот он встанет? И что происходит в этой ситуации?

— Ну, смотрите, чтобы «встал» регион, нужно, чтобы сложились, наверное, какие-то экстраординарные обстоятельства.

— То есть такого не происходит обычно?

— Обычно нет, обычно не происходит. Даже если мы видим какую-то чрезмерную активность, мы можем донабрать сотрудников, можем дозаказать транспорт. И как только у нас происходит первое касание груза, он появляется в нашей сети, все остальные склады автоматически знают информацию, что и сколько к ним приедет. То есть мы начинаем «трекать» от момента появления груза в нашей сети весь будущий путь этой посылки, этой коробки, паллеты, чего угодно. Соответственно, все последующие склады уже осведомлены, они предупреждены и готовы.