Строительные организации Ставрополья сократили финансовый результат почти вдвое

Сальдированный финансовый результат строительных организаций Ставропольского края в январе—июне 2026 года составил 2,25 млрд руб., что на 45,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводятся в материалах Северо-Кавказстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ». В статистике не учитываются субъекты малого предпринимательства, банки, страховые организации и бюджетные учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Прибыль строительных организаций составила 2,81 млрд руб., или 58,5% от уровня января—июня 2025 года. Совокупный убыток достиг 558,4 млн руб., что соответствует 79% прошлогоднего показателя.

При этом доля прибыльных организаций в строительстве заметно выросла. В январе—июне 2026 года прибыль получили 89,3% организаций отрасли против 66,7% годом ранее. Доля убыточных сократилась с 33,3% до 10,7%.

Для сравнения, в целом по организациям Ставропольского края сальдированный финансовый результат за январь—июнь составил 18,63 млрд руб., или 43,4% от уровня годом ранее. Прибыль организаций составила 50,33 млрд руб. (81,3% от показателя января—июня 2025 года), убыток — 31,7 млрд руб. (в 1,7 раза больше прошлогоднего).

Наиболее крупный положительный финансовый результат среди представленных в статистике отраслей показали сельское хозяйство — 5,72 млрд руб. (87,3% к прошлогоднему уровню), оптовая и розничная торговля — 5,18 млрд руб. (102,3%), здравоохранение и социальные услуги — 4,37 млрд руб. (84,9%) и транспортировка и хранение — 3,35 млрд руб. (100%).

Отрицательное сальдо зафиксировано в обрабатывающих производствах — минус 2,48 млрд руб., энергетике — минус 1,09 млрд руб., водоснабжении и утилизации отходов — минус 74,4 млн руб., профессиональной, научной и технической деятельности — минус 869,1 млн руб., административной деятельности — минус 373,7 млн руб.

При расчете темпов изменения финансового результата статистика учитывает сопоставимый круг организаций и корректировки данных предыдущего периода, связанные с изменениями учетной политики, законодательства и другими факторами.

Роман Лаврухин