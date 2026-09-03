В Ленобласти запрет на вождение помог приставам взыскать 145 млн рублей с должников

Более 7,5 тыс. должников в Ленобласти с начала 2026 года ограничили в праве управления транспортными средствами. Благодаря этой мере судебным приставам удалось взыскать более 145 млн рублей, сообщает 3 сентября УФССП по Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судебные приставы Ленобласти взыскали 145 млн рублей после запрета на вождение

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Судебные приставы Ленобласти взыскали 145 млн рублей после запрета на вождение

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Большую часть взысканных средств составили долги по алиментам.

Временное ограничение права управления транспортом приставы могут применять до полного исполнения требований исполнительного документа. Мера распространяется, в частности, на производства о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, имущественного ущерба и морального вреда, а также на неимущественные требования, связанные с воспитанием детей.

Ограничение может быть введено, если сумма задолженности превышает 10 тыс. рублей.

Матвей Николаев