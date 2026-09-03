В Гостагаевской 4 сентября временно отключат холодную воду

В станице Гостагаевской 4 сентября с 10:00 до 14:00 временно прекратят централизованное холодное водоснабжение. Это связано с работами по переключению водопровода диаметром 110 мм, сообщили в городском МЦУ со ссылкой на АО «Анапа Водоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В зону отключения попадут улицы Героев Труда, Северная (дома №1–9), Линейный переулок, Почтовая (от улицы Трудящихся до улицы Северной), Широкая, Советская (от улицы Западной до улицы Степной), Лозовая, Механизаторов, Западная, Партизанская, Краснофлотская, Чапаева, Молодежная, Весенняя, Ноябрьская, Нефтяников, 75 лет Победы, Станичная, Вышестеблиевская, Первых переселенцев и Родниковая.

Также без воды временно останутся жители переулков Линейного, Огородного, Красного, Коммунаров, Песчаного, Лугового, Нагорного, Школьного, Черноморского, а также проездов Престижного, Лазурного, Лучистого, Радужного, Ясного и Утренней Зари.

Ограничение также коснется ЖК «Уютный», пожарной части, баз отдыха «Красная горка» и «Родные просторы».

Анна Гречко