В КБР перед судом предстанет водитель, обвиняемый в гибели ребенка в массовом ДТП

В Кабардино-Балкарии в суд направлено уголовное дело в отношении водителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, приведшем к массовой аварии и гибели восьмилетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

ДТП произошло 6 августа на федеральной трассе «Кавказ» в Лескенском районе. В аварии столкнулись пять легковых автомобилей и порожний бензовоз.

В результате столкновения один из пассажиров получил тяжелые травмы. Им оказался восьмилетний ребенок, который впоследствии скончался в больнице.

Водителю предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Валерий Климов