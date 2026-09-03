Инвестиции в образование на Ставрополье за полугодие сократились более чем на 80%

В январе—июне 2026 года инвестиции в основной капитал в сфере образования Ставропольского края составили 541,3 млн руб., индекс физического объема — 18,5% к уровню аналогичного периода 2025 года. Это соответствует снижению показателя на 81,5%. Такие данные приводятся в материалах Северо-Кавказстата о распределении инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности (есть в распоряжении «Ъ-Кавказ»). Показатели рассчитаны по организациям без субъектов малого предпринимательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Доля образования в общей структуре инвестиций в основной капитал за год снизилась с 4,1% до 1,1%. В профессиональную, научную и техническую деятельность за первое полугодие направлено 816,1 млн руб. инвестиций. Индекс физического объема составил 73,2%, что соответствует снижению на 26,8% к январю—июню 2025 года. Доля этого направления в структуре инвестиций не изменилась и составила 1,7%.

Еще сильнее сократился объем вложений в административную деятельность и сопутствующие дополнительные услуги. За январь—июнь на это направление пришлось 110,8 млн руб., индекс физического объема составил 9,4%. Доля отрасли в структуре инвестиций снизилась с 1,7% до 0,2%.

Инвестиции в гостиницы и предприятия общественного питания составили 11,7 млн руб., индекс физического объема — 22,1%, что соответствует снижению на 77,9%. Доля гостиниц и общепита уменьшилась с 0,3% до 0,1%.

В производство электрического оборудования направлено 123 млн руб., индекс физического объема составил 22%. Доля отрасли снизилась с 0,7% до 0,3%.

В транспортировку и хранение вложено 4,27 млрд руб., индекс физического объема составил 33,6%. Доля этой сферы в общей структуре инвестиций сократилась с 20% до 9%. Внутри отрасли инвестиции в складское хозяйство и вспомогательную транспортную деятельность составили 1,46 млрд руб., индекс физического объема — 19,1%, доля — 3,1% против 12,3% годом ранее.

В информацию и связь направлено 2,35 млрд руб., индекс физического объема составил 53,2%, доля отрасли снизилась с 5,9% до 4,9%. В оптовую и розничную торговлю, а также ремонт автотранспортных средств и мотоциклов вложено 2,27 млрд руб., индекс физического объема — 61%.

В обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха направлено 3,92 млрд руб., индекс физического объема составил 60,5%, доля этого направления снизилась с 10% до 8,2%. В строительство вложено 294,2 млн руб., индекс физического объема — 56,6%, доля снизилась с 0,8% до 0,6%.

При этом отдельные направления показали рост. В добычу полезных ископаемых направлено 20,8 млн руб., индекс физического объема составил 218,3%, что соответствует росту примерно в 2,2 раза. Доля добычи увеличилась с 0,5% до 1,7%.

В сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство направлено 8,35 млрд руб., индекс физического объема составил 109,2%, а доля отрасли выросла с 11,9% до 17,5%.

В производство прочей неметаллической минеральной продукции вложено 2,15 млрд руб., что соответствует росту в 2,5 раза к уровню годом ранее. Доля отрасли увеличилась с 1,3% до 4,5%. В сферу водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов и ликвидации загрязнений направлено 2,87 млрд руб., индекс физического объема составил в 1,8 раза, а доля выросла с 2,4% до 6%.

Роман Лаврухин