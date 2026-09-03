После атаки БПЛА на Новороссийск в больнице остается один человек

Один из 13 жителей Новороссийска, госпитализированных после массированной атаки беспилотников 12 августа, продолжает лечение в краевой клинической больнице №1 в Краснодаре. Пациент находится в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

После атаки медицинская помощь в стационарах потребовалась 13 пострадавшим. На текущий момент 12 из них выписаны из больниц.

Ранее сообщалось, что жителям дома №18/1 на улице Сакко и Ванцетти в Новороссийске не придется оплачивать замену поврежденных в результате атаки БПЛА 12 августа оконных блоков и стеклопакетов за свой счет. Расходы на восстановление общедомового имущества возьмет на себя управляющая организация АО «НУК».

В администрации Новороссийска отметили, что управляющая организация приняла решение провести восстановление общедомового имущества за счет средств, которые собственники уже оплачивают на текущий ремонт и содержание дома. Дополнительные начисления жильцам выставляться не будут.

Новороссийск регулярно подвергается угрозам атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров (БЭК). Последний раз масштабный режим опасности и сигналы тревоги вводились властями в ночь на 12 августа, когда силы ПВО отражали воздушные налеты, а в городе и окрестностях звучали сирены

Анна Гречко