В Новороссийске 34 жильца пострадавшего дома получили компенсации

В Новороссийске 34 жильца многоквартирного дома на улице Мефодиевской получили компенсационные выплаты после повреждений, полученных во время массированной атаки в ночь на 12 августа. Об этом сообщили в мэрии Новороссийска.

Девятиэтажный дом получил сквозные повреждения фасадных панелей в районе двух квартир, в четырех подъездах выбило стекла. Документы на компенсации собрали у 134 жильцов. Управляющая компания взяла на себя восстановление общедомового имущества.

После атаки волонтеры и сотрудники МЧС помогали разбирать завалы, выносить мусор, разбитые рамы и двери, а также отмывать подъезды. Кроме того, организована эвакуация трех поврежденных автомобилей.

Одна из строительных компаний города поможет восстановить поврежденные стены в двух квартирах. Ранее пострадавшего жильца одной из них навещали в больнице. Сейчас он чувствует себя лучше, с ним обсудили план будущего ремонта. Сотрудники районной администрации также обошли все квартиры, чтобы определить объем восстановительных и уборочных работ.

Управляющая компания планирует до 15 сентября завершить ремонт межпанельных швов, штукатурного и лакокрасочного покрытия наружных стен. Монтаж и ремонт оконных блоков в местах общего пользования должны завершить до начала октября.

Ранее сообщалось, что жителям дома №18/1 на улице Сакко и Ванцетти в Новороссийске не придется оплачивать замену поврежденных в результате атаки БПЛА 12 августа оконных блоков и стеклопакетов за свой счет. Расходы на восстановление общедомового имущества возьмет на себя управляющая организация АО «НУК».

В администрации Новороссийска отметили, что управляющая организация приняла решение провести восстановление общедомового имущества за счет средств, которые собственники уже оплачивают на текущий ремонт и содержание дома. Дополнительные начисления жильцам выставляться не будут.

Новороссийск регулярно подвергается угрозам атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров (БЭК). Последний раз масштабный режим опасности и сигналы тревоги вводились властями в ночь на 12 августа, когда силы ПВО отражали воздушные налеты, а в городе и окрестностях звучали сирены

Анна Гречко