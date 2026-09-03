Эколог заявил о нарушениях в работе Новороссийского нефтеперевалочного комплекса

Член Экологического совета при главе Новороссийска и общественный инспектор Росприроднадзора Дмитрий Крескин заявил о нарушениях в документации, обосновывающей хозяйственную деятельность ООО «Новороссийский Нефтеперевалочный Комплекс» (ННК). По его мнению, выявленные недостатки не позволяют признать деятельность предприятия допустимой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

До 10 сентября в Краснодарском крае проходят общественные обсуждения соответствующей документации. Как сообщил господин Крескин, среди основных замечаний — несоответствие параметров санитарно-защитной зоны предприятия требованиям для объектов II класса опасности. По его оценке, в северном направлении она сокращена до 174 м при нормативе 500 м, а ближайшая жилая застройка и парк находятся в 130–137 м от комплекса.

Кроме того, общественник считает неполной оценку воздействия предприятия на морскую воду. В документации, по его словам, отсутствует анализ ряда веществ, обязательный для водных объектов высшей рыбохозяйственной категории. Отдельные претензии касаются состояния донных отложений у причалов №5 и №6: там зафиксированы превышения фоновых значений по нефтепродуктам, свинцу, никелю и железу. При этом, утверждает господин Крескин, в материалах отсутствуют достаточные сведения о классификации загрязнения и необходимых мерах по его устранению.

Среди других замечаний — отсутствие паспортов на 45 видов отходов, неполная схема обращения с ними, отсутствие обоснования заявленного объема образования пенообразователя в 25 тонн в год и недостаточное, по оценке общественника, количество средств для ликвидации максимального расчетного разлива мазута объемом более 514 тонн. В частности, в документации предусмотрено 720 м бонов и 575 кг сорбента.

Также, по мнению господина Крескина, рассмотрены не все возможные аварийные сценарии и отсутствует оценка рисков для населения при возгорании. Не получили количественной оценки косвенные воздействия, включая изменение гидродинамики, тепловое загрязнение и транспортную нагрузку.

Отдельно общественник указал на отсутствие оценки воздействия на краснокнижные виды, в том числе филлофору курчавую и дельфинов, а также конкретных мер по соблюдению режима водоохранной зоны и ряда других параметров экологического мониторинга.

Свои замечания господин Крескин намерен направить в министерство природных ресурсов Краснодарского края, инициировавшее общественные обсуждения. Копии обращений планируется передать в прокуратуру Новороссийска. Общественник считает необходимым провести повторные очные слушания после устранения выявленных замечаний и предоставить мотивированные ответы по каждому из них.

Жители Новороссийска также могут направить свои замечания в рамках общественных обсуждений в письменном или электронном виде.

Анна Гречко