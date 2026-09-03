Воспитанник «Спартака» Михаил Пыхчеев дебютировал за ФК «Оренбург»

Полузащитник Михаил Пыхчеев впервые вышел на поле в составе главной команды «Оренбурга». Его дебют состоялся в матче Кубка России с казанским «Рубином», который прошел 2 сентября и завершился победой гостей в серии пенальти.

Ранее 20-летний футболист выступал за молодежную команду московского «Спартака».

На данный момент в турнирной таблице группы А «Оренбург» занимает третью строчку, имея в активе четыре очка после трех игр. «Рубин» располагается на втором месте с аналогичным количеством баллов. Как ранее сообщал «Ъ-Волга», последняя встреча клубов завершилась победой «Рубина» в серии пенальти.

Яна Вежлева