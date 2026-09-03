Аграрии Ставрополья привлекли 25,8 млрд рублей льготных кредитов с начала года

Ставропольские сельхозтоваропроизводители с начала 2026 года получили одобрение на 25,8 млрд руб. льготного кредитования. Средства направляются на закупку техники, оборудования, семян, удобрений и топлива, а также на финансирование сезонных работ. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Всего банки одобрили 573 заявки от аграриев. На краткосрочные кредиты пришлось 24,4 млрд руб. — 526 заявок, что на 7% больше прошлогоднего показателя. Еще 47 заявок одобрено по инвестиционным кредитам на 1,4 млрд руб.

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Михаила Мещерякова, льготное финансирование позволяет хозяйствам поддерживать объемы производства и сокращать издержки. Ставка по всем направлениям программы составляет 9% годовых.

Полученные средства хозяйства используют в том числе для проведения весенних и уборочных работ, пополнения оборотного капитала, приобретения горюче-смазочных материалов и обновления машинно-тракторного парка.

Программа льготного кредитования остается одним из инструментов господдержки аграрного сектора края. Ранее губернатор Владимир Владимиров поручил поддержать проект создания ягодного кластера в Кочубеевском округе.

Валерий Климов