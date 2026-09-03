В Петрозаводске не нашли денег на строительство объездной дороги

В Петрозаводске пока не определены сроки строительства дороги по проезду Тидена и продления Комсомольского проспекта. У города отсутствует источник финансирования для реализации подготовленных проектов, сообщили в местной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэрия Петрозаводска не определила сроки строительства новой дороги в Кукковке

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Мэрия Петрозаводска не определила сроки строительства новой дороги в Кукковке

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Ответ мэрии был опубликован во «ВКонтакте» в ответ на вопрос местного жителя. Проектная документация по обоим объектам уже разработана и получила положительные заключения государственной экспертизы.

Первый проект предусматривает строительство дороги по проезду Тидена от Вытегорского шоссе до продления Комсомольского проспекта. Второй предполагает продолжение Комсомольского проспекта до II транспортного полукольца.

После реализации этих проектов жители микрорайонов Усадьбы и Кукковка-6 смогут получить дополнительные выезды на Вытегорское шоссе и Комсомольский проспект. Однако дата начала работ пока не определена: средства на строительство по подготовленной проектной документации в бюджете города не предусмотрены.

Отдельный выезд из жилых районов на Совхозную улицу также остается без сроков реализации. Для строительства этой дороги сначала необходимо разработать проектную документацию. Источник финансирования как на проектирование, так и на последующее строительство пока не найден, уточнили в мэрии.

Матвей Николаев