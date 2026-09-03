Инвестиции в экономику Ставрополья за полугодие упали более чем на 20%

В январе—июне 2026 года на развитие экономики и социальной сферы Ставропольского края по полному кругу организаций было использовано 120,83 млрд руб. инвестиций в основной капитал, что составляет 77,4% от уровня аналогичного периода 2025 года. Такие данные приводятся в материалах Северо-Кавказстата об инвестиционной деятельности, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ». Показатели рассчитаны по организациям без субъектов малого предпринимательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Таким образом, объем инвестиций в основной капитал за год сократился на 22,6%, или примерно на 35,3 млрд руб. В январе—июне 2026 года объем инвестиций в нефинансовые активы по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, составил 57,1 млрд руб., из которых 83,5% пришлось на инвестиции в основной капитал.

По сопоставимому кругу организаций инвестиции в основной капитал за первое полугодие составили 47,73 млрд руб. Индекс физического объема оказался на уровне 72,6% к январю—июню 2025 года.

В структуре инвестиций в основной капитал крупнейшие объемы пришлись на машины, оборудование, транспортные средства, хозяйственный инвентарь и другие объекты — 21,22 млрд руб., или 44,5% общего объема. Еще 21,15 млрд руб., или 44,3%, направлено на здания и сооружения, а также расходы на улучшение земель. На объекты интеллектуальной собственности пришлось 1,2 млрд руб., на жилые здания и помещения — 723,8 млн руб.

Основным источником финансирования оставались собственные средства организаций — 31,69 млрд руб., или 66,4% общего объема инвестиций. Годом ранее их доля составляла 61,2%. На привлеченные средства пришлось 16,04 млрд руб., или 33,6%, против 38,8% годом ранее.

В составе привлеченных средств 10,41 млрд руб. составили бюджетные средства, или 21,8% всех инвестиций. Из них 2,74 млрд руб. пришлось на федеральный бюджет, 6,51 млрд руб. — на бюджеты субъектов РФ и 1,16 млрд руб. — на местные бюджеты. На банковские кредиты пришлось 1,19 млрд руб., или 2,5%, на заемные средства других организаций — 1,39 млрд руб., или 2,9%.

Видовая структура инвестиций также изменилась. Доля вложений в машины и оборудование, транспортные средства, хозяйственный инвентарь и другие объекты выросла с 43,1% до 44,5%, доля вложений в здания и сооружения снизилась с 48,3% до 44,3%. Доля инвестиций в жилые здания и помещения увеличилась с 0,6% до 1,5%, а объектов интеллектуальной собственности — с 1,5% до 2,5%.

Отдельно статистика учитывает затраты организаций на приобретение основных средств, ранее бывших в употреблении у других юридических и физических лиц, а также объектов незавершенного строительства. За январь—июнь 2026 года на эти цели было направлено 765 млн руб.

Роман Лаврухин