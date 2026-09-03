В Калининградской области рабочего придавило конструкцией крана
В поселке Невское Гурьевского района Калининградской области при сборке башенного крана на рабочего упала одна из конструкций. 46-летний слесарь-монтажник получил тяжелые травмы и был госпитализирован, сообщили в региональной прокуратуре.
Рабочий получил тяжелые травмы и был госпитализирован
Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ
Инцидент произошел 1 сентября около 10:00 на производственной площадке предприятия. По требованию прокуратуры Гурьевского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ о нарушении правил безопасности при проведении строительных и иных работ.
Прокуратура региона контролирует расследование и установление всех обстоятельств происшествия, а также проверит соблюдение законодательства об охране труда.