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В Калининградской области рабочего придавило конструкцией крана

В поселке Невское Гурьевского района Калининградской области при сборке башенного крана на рабочего упала одна из конструкций. 46-летний слесарь-монтажник получил тяжелые травмы и был госпитализирован, сообщили в региональной прокуратуре.

Рабочий получил тяжелые травмы и был госпитализирован

Рабочий получил тяжелые травмы и был госпитализирован

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Рабочий получил тяжелые травмы и был госпитализирован

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Инцидент произошел 1 сентября около 10:00 на производственной площадке предприятия. По требованию прокуратуры Гурьевского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ о нарушении правил безопасности при проведении строительных и иных работ.

Прокуратура региона контролирует расследование и установление всех обстоятельств происшествия, а также проверит соблюдение законодательства об охране труда.

Карина Дроздецкая

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