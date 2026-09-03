Более 100 тыс. кв. м покрытия обновили на Богатырском проспекте
В Приморском районе Петербурга завершился ремонт участков Богатырского проспекта общей площадью более 100 тыс. кв. м. Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщила пресс-служба Смольного.
На Богатырском проспекте в Петербурге отремонтировали более 100 тыс. кв. м покрытия
Фото: Пресс-служба Смольного
Ремонт провели на участках от Стародеревенской до Байконурской улицы и от Туристской улицы до Шуваловского проспекта. Дорожники отремонтировали люки колодцев, заменили бортовые камни, уложили новое покрытие на проезжей части и тротуарах, а также нанесли разметку.
Всего в адресную программу ремонта дорог Петербурга на 2026 год вошло около 80 адресов. В Приморском районе в текущем сезоне обновляются более 10 км дорожного покрытия.
В районе уже завершен ремонт Парашютной и Нижне-Каменской улиц, продолжаются работы на Земледельческой улице. Кроме того, завершился масштабный ремонт трамвайных путей на Гаккелевской и Стародеревенской улицах. В нормативное состояние приведено более 4 км одиночного трамвайного пути.