МЧС предупредило о сильном дожде в Петербурге 4 сентября
В Петербурге 4 сентября ожидается сильный дождь. Об этом предупредило ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу со ссылкой на Северо-Западное УГМС.
Спасатели рекомендуют во время сильных осадков по возможности отказаться от поездок по городу
Фото: Надежда Буаллаг / Коммерсантъ
Спасатели рекомендуют во время сильных осадков по возможности отказаться от поездок по городу. Петербуржцев также призвали не заходить в подземные переходы и другие заглубленные помещения при подтоплении.
МЧС советует водителям не пытаться проехать через затопленные участки. При резком подъеме воды необходимо покинуть автомобиль и перейти на возвышенность или в ближайшее здание.
При возникновении чрезвычайной ситуации спасатели рекомендуют звонить по номерам 112 или 101.