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МЧС предупредило о сильном дожде в Петербурге 4 сентября

В Петербурге 4 сентября ожидается сильный дождь. Об этом предупредило ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу со ссылкой на Северо-Западное УГМС.

Спасатели рекомендуют во время сильных осадков по возможности отказаться от поездок по городу

Спасатели рекомендуют во время сильных осадков по возможности отказаться от поездок по городу

Фото: Надежда Буаллаг / Коммерсантъ

Спасатели рекомендуют во время сильных осадков по возможности отказаться от поездок по городу

Фото: Надежда Буаллаг / Коммерсантъ

Спасатели рекомендуют во время сильных осадков по возможности отказаться от поездок по городу. Петербуржцев также призвали не заходить в подземные переходы и другие заглубленные помещения при подтоплении.

МЧС советует водителям не пытаться проехать через затопленные участки. При резком подъеме воды необходимо покинуть автомобиль и перейти на возвышенность или в ближайшее здание.

При возникновении чрезвычайной ситуации спасатели рекомендуют звонить по номерам 112 или 101.

Карина Дроздецкая

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