На Ставрополье банду будут судить за разбои и вымогательства на 2,8 млн рублей

Прокуратура Ставропольского края направила в суд уголовное дело в отношении лидера и трех участников вооруженной банды, которых обвиняют в разбоях, вымогательствах, незаконном обороте оружия и сильнодействующих веществ. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, преступную группу в январе 2024 года создал 26-летний житель села Пелагиада Шпаковского округа. Он привлек к деятельности двоих знакомых и приобрел сигнальный пистолет, который впоследствии переоборудовал для стрельбы боевыми патронами. Банда действовала на территории края до августа 2025 года.

За это время ее участники, угрожая потерпевшим оружием и применением насилия, совершили нападения и вымогали деньги у пяти человек. Общая сумма требований и похищенных средств, по данным следствия, превысила 2,8 млн рублей.

Отдельным эпизодом стало незаконное приобретение сильнодействующего вещества. В августе 2025 года лидер группы, как утверждается, получил от неустановленного лица более 35 граммов прегабалина и хранил его дома для последующей продажи. Двое его сообщников расфасовали вещество и подготовили его к сбыту через интернет, разместив партии в тайниках.

Деятельность группы пресекли правоохранительные органы. У подозреваемых изъяли оружие и сильнодействующие вещества, говорится в сообщении прокуратуры.

В зависимости от роли фигурантам предъявлены обвинения по статьям о бандитизме, разбое, вымогательстве, незаконном обороте огнестрельного оружия и сильнодействующих веществ. Дело направлено в Ставропольский краевой суд.

Валерий Климов