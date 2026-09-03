Капуста и чай больше всего подешевели на Ставрополье за неделю

Наибольшее снижение цен на Ставрополье с 25 по 31 августа зафиксировано на свеклу, белокочанную капусту и черный чай. Об этом свидетельствуют данные Северо-Кавказстата из материалов еженедельного мониторинга цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Свекла подешевела на 6,38%, до 43,61 руб. за кг, белокочанная капуста — на 4,46%, до 43,11 руб. за кг, черный байховый чай — на 4,25%, до 1 363,30 руб. за кг. Цена шампуня снизилась на 4,13%, до 220,82 руб. за 250 мл, репчатого лука — на 4,03%, до 56,11 руб. за кг, бананов — на 3,92%, до 169,93 руб. за кг.

Яблоки подешевели на 3,84%, до 159,06 руб. за кг, туалетное мыло — на 3,69%, до 66,28 руб. за 100 г. Стоимость стирального порошка снизилась на 2,57%, до 223,85 руб. за кг, прокладок женских гигиенических — на 2,55%, до 142,18 руб. за 10 шт., телевизоров — на 2,53%, до 23 239,38 руб., а электропылесосов — на 2,21%, до 6 877,75 руб.

Среди продуктов также снизились цены на замороженную неразделанную рыбу — на 1,55%, до 442,52 руб. за кг, сухие молочные смеси для детского питания — на 1,42%, до 1 147,03 руб. за кг, и сыры — на 1,40%, до 873,57 руб. за кг. Яйца подешевели на 0,73%, до 96,35 руб. за 10 штук, а ультрапастеризованное молоко — на 0,65%, до 130,27 руб. за литр.

Среди услуг заметнее всего снизилась стоимость поездки на отдых на Черноморское побережье России — на 2,52%, до 67 823,51 руб. Дом отдыха или пансионат подешевел на 0,21%, до 4 785,31 руб. в день, проживание в гостинице категории 4–5 звезд — на 0,19%, до 3 235,18 руб. за сутки с человека

Валерий Климов