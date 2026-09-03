На Ставрополье за неделю сильнее всего подорожали огурцы и поездки в Юго-Восточную Азию

Цены на свежие огурцы, нафазолин и поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии показали наибольший рост на Ставрополье с 25 по 31 августа 2026 года. Данные приводит Северо-Кавказстат в материалах еженедельного мониторинга цен, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Свежие огурцы подорожали на 3,85%, до 122,43 руб. за кг, нафазолин — на 3,16%, до 66,69 руб. за 15 мл, поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии — на 3,03%, до 109 992,29 руб. Модельная стрижка в мужском зале подорожала на 2,38%, до 546,63 руб., вареная колбаса — на 2,17%, до 610,17 руб. за кг.

Кроме того, на 1,77% выросла цена мужских носков — до 163,07 руб. за пару, на 1,76% — пшеничной муки, до 62,91 руб. за кг, на 1,24% — подсолнечного масла, до 167,93 руб. за литр. Хозяйственное мыло подорожало на 1,21%, до 72,88 руб. за 200 г, спортивный костюм для детей школьного возраста — на 0,97%, до 3 518,16 руб., кроссовые туфли для взрослых — на 0,97%, до 3 169,81 руб. за пару.

На 0,96% подорожало пастеризованное молоко — до 103,41 руб. за литр, на 0,70% — мясные консервы для детского питания, до 1 291,70 руб. за кг, на 0,61% — сахар, до 90,62 руб. за кг. Цены также выросли на маргарин (+0,59%, до 307,74 руб. за кг), брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани (+0,58%, до 2 195,43 руб. за штуку), сухие корма для домашних животных (+0,53%, до 406,15 руб. за кг) и свежие помидоры (+0,52%, до 128,48 руб. за кг).

Валерий Климов